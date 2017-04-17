 

Владимир Кличко рассказал, как поступит, если потерпит поражение от Джошуа

17 апреля 2017 г. 14:48
Источник: "Трибуна"
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Украинский боксер-супертяж Владимир Кличко считает, что у него и его ближайшего соперника британца Энтони Джошуа есть много общих черт.

Кличко заявил следующее:

Мы с Джошуа во многом похожи. Длина рук практически одна и та же, и не говорю даже о силе удара. Есть много похожих вещей в нашей подготовке: тренировочный лагерь, тренировки на высоте, питание. Я могу назвать еще много таких схожих мелочей, но скажу одно – чем больше я на него смотрю, тем больше вижу в нем свою копию. Но я одержим мыслью о том, чтобы поднять руки после боя с Джошуа и покинуть ринг в качестве победителя. Если все-таки он выиграет – я его поздравлю, если проиграет - то помогу ему вернуться.

Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону поединка будут стоять титулы IBF и WBA в супертяжелом весе.

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