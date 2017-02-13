 

Восторг Тайсона в связи с возвращением в Харьков

13 февраля 2017 г. 16:47
Источник: "Сегодня"
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Бывший футболист харькоского "Металлиста" бразилец Тайсон, выступающий ныне за донецкий "Шахтер" с энтузиазмом воспринял тот факт, что "Шахтер" свои домашние матчи теперь будет проводить в Харькове.

Я очень счастлив! В Харькове любят футбол. Хорошо знаю, как там болеют. Люди будут ходить на стадион и поддерживать "Шахтер" – они хотят видеть, как мы побеждаем. К сожалению, "Металлист" не играет в Премьер Лиге и в Харькове сейчас нет футбола высокого уровня, нет Еврокубков, поэтому для города в целом очень хорошо, что мы там сейчас будем играть. Мне, Марлосу и Азеведо будет очень приятно вернуться в первый для нас город Украины и играть там. Это круто!"

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