Восторг Тайсона в связи с возвращением в Харьков

Бывший футболист харькоского "Металлиста" бразилец Тайсон, выступающий ныне за донецкий "Шахтер" с энтузиазмом воспринял тот факт, что "Шахтер" свои домашние матчи теперь будет проводить в Харькове.

Я очень счастлив! В Харькове любят футбол. Хорошо знаю, как там болеют. Люди будут ходить на стадион и поддерживать "Шахтер" – они хотят видеть, как мы побеждаем. К сожалению, "Металлист" не играет в Премьер Лиге и в Харькове сейчас нет футбола высокого уровня, нет Еврокубков, поэтому для города в целом очень хорошо, что мы там сейчас будем играть. Мне, Марлосу и Азеведо будет очень приятно вернуться в первый для нас город Украины и играть там. Это круто!"