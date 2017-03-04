 

Впечатляющее попадание в чужое кольцо со своей половины площадки

04 марта 2017 г. 13:29
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В матче регулярного чемпионата НБА случился очень зрелищный эпизод.

Встречались "Оклахома" и "Портленд". Истекало время второй четверти. Мячом завладел баскетболист "Оклахомы" Тадж Гибсон и, что называется, на удачу, броисл по чужому кольцу со своей половины площадки.

Удача оказалась на стороне Гибсона. Мяч точнехонько влетел в кольцо "Портленда".

Благодаря этому суперрезультативному броску команды ушли на большой перерыв при счете 60:57 в пользу "Оклахомы". Однако финальная сирена зафиксировала победу "Портленда" 114:109.

 

Видео: 

Taj Gibson Makes Miracle Shot From Beyond Half-Court! l 03.02.17

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