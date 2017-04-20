 

Впервые в истории баскетболист набрал более 50-ти очков в матче плей-офф НБА

20 апреля 2017 г. 13:04
Источник: "Евроспорт"
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Игрок "Оклахомы" Расселл Уэстбрук установил невооразимый рекорд результативности.

Во втором матче первого раунда плей-офф НБА между «Хьюстоном» и «Оклахомой» Уэстбрук набрал 51 очко.

Он стал первым спортсменом в истории НБА, набравшим больше 50 очков в матче плей-офф.

До сих пор теперь уже бывшие рекордсмены Чарльз Баркли и Оскар Робертсон могли похвастаться результатом 43 очка в матче плей-офф НБА. Чарльз набросал 43 балла в матче против «Сиэтла» в 1993 году. Оскар – в 1963 году против «Бостона».

Остается еще добавить, что суперрезультативность Уэстбрука не помогла "Оклахоме". "Хьюстон выиграл этот матч 115:111 и повел в серии - 2-0.

 

Видео: 

Westbrook Posts 1st Ever 50+ Point Triple-Double In Playoffs, Harden Scores 35 Points!

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