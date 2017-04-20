Впервые в истории баскетболист набрал более 50-ти очков в матче плей-офф НБА

Игрок "Оклахомы" Расселл Уэстбрук установил невооразимый рекорд результативности.

Во втором матче первого раунда плей-офф НБА между «Хьюстоном» и «Оклахомой» Уэстбрук набрал 51 очко.

Он стал первым спортсменом в истории НБА, набравшим больше 50 очков в матче плей-офф.

До сих пор теперь уже бывшие рекордсмены Чарльз Баркли и Оскар Робертсон могли похвастаться результатом 43 очка в матче плей-офф НБА. Чарльз набросал 43 балла в матче против «Сиэтла» в 1993 году. Оскар – в 1963 году против «Бостона».

Остается еще добавить, что суперрезультативность Уэстбрука не помогла "Оклахоме". "Хьюстон выиграл этот матч 115:111 и повел в серии - 2-0.