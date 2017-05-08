Вратарь пропустил гол, заработал и отразил пенальти, пробежал 70 метров с мячом

Просто в бенефис превратился для вратаря итальянской команды "Трапани" Мирко Пиглиачелли матч против "Фрозиноне" в рамках 40-го тура итальянской серии "В"

Сам матч завершился победой "Фрозиноне" со счетом 1:0.

Этот единственный гол был забит на 11-й минуте матча.

Во втором же тайме Пиглиачелли, сфолил на сопернике в своей штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, но вратарь сумел его отбить.

А вскоре Пиглиачелли надумал помочь своим полевым игрокам организовать атаку. Он побежал с мячом отсвоих ворот почти до чужих. Пробежав 70 метров, отдал пас партнеру по команде и побежал назад. Вот только атака "Трапани", начатая вратарем, так и не стала голевой.

Видео столь потрясающего забега Пилиачелли ниже в обзоре матча, начиная с 2:50.