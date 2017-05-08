Вратарь пропустил гол, заработал и отразил пенальти, пробежал 70 метров с мячом

08 мая 2017 г. 14:47
244 просмотра

Просто в бенефис превратился для вратаря итальянской команды "Трапани" Мирко Пиглиачелли матч против "Фрозиноне" в рамках 40-го тура итальянской серии "В"

Сам матч завершился победой "Фрозиноне" со счетом 1:0.

Этот единственный гол был забит на 11-й минуте матча.

Во втором же тайме Пиглиачелли, сфолил на сопернике в своей штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, но вратарь сумел его отбить.

А вскоре Пиглиачелли надумал помочь своим полевым игрокам организовать атаку. Он побежал с мячом отсвоих ворот почти до чужих. Пробежав 70 метров, отдал пас партнеру по команде и побежал назад. Вот только атака "Трапани", начатая вратарем, так и не стала голевой.

Видео столь потрясающего забега Пилиачелли ниже в обзоре матча, начиная с 2:50.

Видео: 

Highlights Frosinone-Trapani 1-0, 40^ Giornata SerieB 6.05.17 ©TrapaniCalcio.it

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.