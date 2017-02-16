 

Вратарь, пропустив гол, получил травму

16 февраля 2017 г. 18:48
1 просмотр

До завершения третьего периода оставалось меньше минуты...

В матче регулярного чемпината НХЛ между "Сан Хосе" и "Флоридой" на последней минуте третьего периода вратарь "Флориды" Роберто Люонго отчаянно защищал свои ворота. Но уже сидя и выронив клюшку пропустил шайбу от хоккеиста "Сан Хосе" Джо Павелски.

После пропущенной шайбы Люонго схватился за бедро и стал корчиться от боли. Через некоторое время он поднялся и при помощи врача покинул площадку.. Степень тяжести полученной травмы выясняется.

Остается добавить, что гол Павелски позволил "Сан Хосе" сравнять счет - 5:5 и перевести игру в овертайм. В овертайме же победную шайбу закинула "Флорида".

Видео: 

Luongo leaves game after giving up late tying goal

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.