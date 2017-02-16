Вратарь, пропустив гол, получил травму

До завершения третьего периода оставалось меньше минуты...

В матче регулярного чемпината НХЛ между "Сан Хосе" и "Флоридой" на последней минуте третьего периода вратарь "Флориды" Роберто Люонго отчаянно защищал свои ворота. Но уже сидя и выронив клюшку пропустил шайбу от хоккеиста "Сан Хосе" Джо Павелски.

После пропущенной шайбы Люонго схватился за бедро и стал корчиться от боли. Через некоторое время он поднялся и при помощи врача покинул площадку.. Степень тяжести полученной травмы выясняется.

Остается добавить, что гол Павелски позволил "Сан Хосе" сравнять счет - 5:5 и перевести игру в овертайм. В овертайме же победную шайбу закинула "Флорида".