Вратарь расслабился раньше времени и пропустил позорный гол

Вратарь "Сент-Луиса" Джейк Аллен великолено провел практически весь матч регулярного чемпионата НХЛ против "Минессоты", но всю картину смазал эпизод, произошедший за 11 секунд до финальной сирены.

На тот момент "Сент-Луис" вел в счете 2:0, и Аллен, видимо, уже гордился собой, что сумел сохранить ворота в этом матче "сухими", отразив все 32 броска, которые нанесли за матч игроки "Минессоты".

В этот момент хоккеист "Минессоты" Микко Койву набросил из средней зоны шайбу в зону "Сент-Луиса". Аллен изготовил ловушку, чтобы поймать ею медленнно летящий каучуковый диск. Но шайба предательски, подпрыгнув ото льда, пролетела мимо ловушки Аллена и оказалась в воротах.

Пропущенный гол вышел столь курьезным, но не критичным для "Сент-Луиса", удержавшего победу 2:1.