 

Вратаря поменяли после позорного гола, но это не помогло

20 апреля 2017 г. 19:13
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Вратарь отыграл всего 5 минут и 38 секунд, после чего был заменен

Речь идет о вратаре клуба НХЛ "Калгари Флэймз" Брайане Эллиотте и четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Анахайма".

Эллиотт именно через 5 минут 38 секунд после начала этого матча пропустил под щитком очень легкую шайбу от игрока "Анахайма" Патрика Ивза.

Тренер "Калгари" тут же заменил Эллиотта на второго вратаря Чэда Джонсона.

Однако "Калгари" эта замена не помогла.

Хоккеисты "Анахайма" победили 3:1 и выиграли всю серию с сухим счетом 4-0.

Видео: 

Elliott gets the hook after allowing early bad goal

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