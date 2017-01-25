Выжившие футболисты "Шапекоэнсе" и жены погибших получили Кубок Судамерикана

Около 20 тысяч фанов собрались на домашнем стадионе бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" 19 футболистов которого погибили при крушении самолета, летевшего на финал Кубка Судамеркана. По предложению другого финалиста турнира "Атлетико Насьоналя" Кубок был вручен "Шапекоэнсе".

Вручался кубок трем выжившим игрокам команды – вратарю Жаксону, и защитникам Алан Рушелу и Нету, а также женам погибших.

После чего новый состав "Шапекоэнсе" провел товарищеуский матч с чемпионом Бразилии - "Палмейрасом". Матч завершился вничью - 2:2.