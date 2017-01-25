 

Выжившие футболисты "Шапекоэнсе" и жены погибших получили Кубок Судамерикана

25 января 2017 г. 16:06
139 просмотров

Около 20 тысяч фанов собрались на домашнем стадионе бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" 19 футболистов которого погибили при крушении самолета, летевшего на финал Кубка Судамеркана. По предложению другого финалиста турнира "Атлетико Насьоналя" Кубок был вручен "Шапекоэнсе".

Вручался кубок трем выжившим игрокам команды – вратарю Жаксону, и защитникам Алан Рушелу и Нету, а также женам погибших.

После чего новый состав "Шапекоэнсе" провел товарищеуский матч с чемпионом Бразилии - "Палмейрасом". Матч завершился вничью - 2:2.

Видео: 

Chapecoense recebe o trofeu da Sul-Americana

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.