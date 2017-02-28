Жажа раззабивался в чемпионате Таиланда

В чемпионате Таиланда по футболу прошло три тура, в которых бывший футболист харьковского "Металлиста" бразилец Жажа забил уже три гола.

31-летний Жажа с тех пор, как в 2010 году покинул в первый раз "Металлист", сменил уже 8 клубов и начал нынешний сезон в составе команды "Бурирам Юнайтед" из Таиланда.

В трех стартовых клубах чемпионата Таиланда "Бурирам" дважды выиграл, один раз сыграл вничью и, таким образом, набрал 7 очков.

При этом Жажа забивал за "Бурирам" в двух матчах из трех. В первом туре он провел один гол в ворота "Чонбури", во втором - сделал голевой дубль в матче с "Тай Нави".

Ниже - видео двух голов Жажи в поединке с "Тай Нави". На видео эти голы на 2:20 и 4:05.