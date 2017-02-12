 

Женская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону. Украинки финишировали выше, чем стартовали

12 февраля 2017 г. 14:41
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В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира по биатлону. Первой в воскресной программе была женская гонка преследования на 10 км.

В ней на старт вышли две украинские биатлонистки - по итогам спринтерской гонки Анастасия Меркушина отправилась на дистанцию 10-й, Юлия Джима - 22-й.

Меркушина, отсреляв на всех четырех рубежах "на ноль", но при этом бежав практически медленне всех, финишировала на 8-м месте.

Джима чисто дважды отстреляла лежа. Однако в стрельбе стоя допустила дважды по два промаха и, сооттвественно, вынуждена была пробежать четыре штрафных круга. В итоге Джима финишировала 21-й.

Призовую тройку составили немка Лаура Далмайер, Дарья Домрачева из Беларуси и Габриэла Коукалова из Чехии.

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