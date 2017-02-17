Женская сборная Украины по биатлону - серебряный призер чемпионата мира!

Захватывающей получилась эстафета 4x6 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Квартет украинской сборной в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной завоевал в упорной борьбе серебряные медали, уступив лишь сборной Германии.
На четверых украинские биатлонистки затратили лишь четыре дополнительных патрона. Это лучший показатель меткости среди всех сборных.
На последних же километрах и сотнях метров гонки Пидгрушная в великолепном стиле опередила француженку Мари Дорен Абер и Габриэлу Коукалову из Чехии.