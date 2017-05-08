Жесткая потасовка. Арбитр выписал четыре 10-минутных штрафа

08 мая 2017 г. 16:09
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За три с небольшим минуты до окончания матча у хоккеистов сдали нервы.

В противостоянии второго райнда плей-офф Кубка Стэнли в паре "Эдмонтон" - "Анахайм" сыгран шестой матч, Его с разгромным счетом 7:1 выиграл "Эдмонтон", и счет в серии до четырех побед стал ничейным 3-3.

Когда до окончания шестого матча оставалось 3 минуты 10 секунд хоккеисты обеих команд, находящиеся на площадке, устроили массовую драку у борта.

Когда страсти улеглись, арбитр удалил четырех драчунов (двоих от каждой из команд) на 10 минут без права замены.

Видео: 

Oilers and Ducks get rough late in the third of Game 6

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