Жестокая рубка, завершившаяся тяжелым нокаутом

В рамках турнира по смешаным единоборствам MMA Fight Nights Global 59 cостоялся сверхзрелищный бой между российским и американским тяжеловесами Виталием Минаковым и Ди Джеем Линдерманом.

Соперники устроили настоящую рубку, обмениваясь множестовм ударов и не особо заботясь о защите.

На последней секунде первого раунда Линдерман отправил Минакова в нокдаун. И лишь сирена об окончании раунда позволила россиянину не проиграть.

Развязка же пришлась на третий раунд. Оба бойца к тому времени изрядно обессилили, но, в конце концов Минаков нокаутировал уже неспособного защищаться Линдермана. Американец упал без сознания.