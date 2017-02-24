 

Жестокая рубка, завершившаяся тяжелым нокаутом

24 февраля 2017 г. 19:00
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В рамках турнира по смешаным единоборствам MMA Fight Nights Global 59 cостоялся сверхзрелищный бой между российским и американским тяжеловесами Виталием Минаковым и Ди Джеем Линдерманом.

Соперники устроили настоящую рубку, обмениваясь множестовм ударов и не особо заботясь о защите.

На последней секунде первого раунда Линдерман отправил Минакова в нокдаун. И лишь сирена об окончании раунда позволила россиянину не проиграть.

Развязка же пришлась на третий раунд. Оба бойца к тому времени изрядно обессилили, но, в конце концов Минаков нокаутировал уже неспособного защищаться Линдермана. Американец упал  без сознания.

Видео: 

Виталий Минаков - Ди Джей Линдерман (полный бой) Vitaly Minakov vs DJ Linderman!

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