Жестокость и трусость российского хоккеиста

Российский хоккеист "Колорадо" Никата Задоров "отличился" грязным приемом во время хоккейного матча и боязнью ответить по-мужски за свою грубость.

В поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо" и "Виннипегом" Задоров грубейшим образом - плечом в лицо остановил хоккеиста "Виннипега" Марка Шайфли.

За Шайфли тут же попытался заступиться его одноклубник Якоб Труба.

Задоров же, вместо того, чтобы принять бой с Трубой, упал на колени и в буквальном смысле спрятал свою голову между ног судьи.

Вот как это было.