 

Жестокость и трусость российского хоккеиста

05 февраля 2017 г. 20:43
301 просмотр

Российский хоккеист "Колорадо" Никата Задоров "отличился" грязным приемом во время хоккейного матча и боязнью ответить по-мужски за свою грубость.

В поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо" и "Виннипегом" Задоров грубейшим образом - плечом в лицо остановил хоккеиста "Виннипега" Марка Шайфли.

За Шайфли тут же попытался заступиться его одноклубник Якоб Труба. 

Задоров же, вместо того, чтобы принять бой с Трубой, упал на колени и в буквальном смысле спрятал свою голову между ног судьи. 

Вот как это было.

Видео: 

Tempers flare after Zadorov lays massive hit on Scheifele

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.