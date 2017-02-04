Зозуля: "В такую команду с пророссийскими болельщиками я ни ногой"

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал о конфликте с ультрас мадридского "Райо Валекано", а также отреагировал на предложение все же играть за эту команду под гарантии безопасности.

Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донбассу. И они сказали, что есть достаточно информации с другой стороны, что я фашист. Потому что спонсирую армию. А они против фашизма.

Понимаете, здесь не то, чтобы задели меня, задели нашу страну. Вот это обидно. Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Но если выбирать между футболом и семьей. Семья – это главное. Как мне говорили вчера: не забирай семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свою семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно. Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочь звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся, все хорошо? И чтобы это пять месяцев длилось? Так о каком футболе может идти речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о нефутбольном? Они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские. В такую команду, с такими болельщиками пророссийскими, я туда ни ногой.