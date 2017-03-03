 

Средние цены на сельхозпродукцию в Украине выросли на 9%

03 марта 2017 г. 18:15
Источник: УНИАН
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Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, в то время как продукция животноводства - лишь на 1,7%.

Средние цены на сельхозпродукцию в Украине выросли на 9% / Фото УНИАН Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 16,3%. В частности, по сравнению с 2015 годом стоимость зерновых культур в прошлом году выросла на 17,2%, до около 3,4 тысячи гривень/тонна, масличных культур – на 14,9%, до 8,7 тысячи гривень/тонна, сахарной свеклы – на 7,6%, до 0,8 тысячи гривень/тонна. Цена за тонну овощей в 2016 году осталась на уровне 2015 года, 3,9 тысячи гривень, картофеля - выросла на 8%, до 2,6 тысячи гривень, а фруктов и ягод – сократилась на 0,5%, до 5,9 тысячи гривень.

По информации Госстата, продукция животноводства в 2016 году подорожала на 1,7%. Скот и птица (в живом весе) выросли в цене на 2,3%, до 22,5 тысячи гривень/тонна, молоко - на 25,6%, до 5,5 тысячи гривень/тонна, а яйца подешевели на 16,8% - до 1,1 тысячи гривень/тонна.

В январе Госстат сообщал, что средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 2016 год выросли на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства подорожала на 9,7%, а животноводства – подешевела на 2,6%.

Данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.

 

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