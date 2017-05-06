США передали в Луганскую область телебашню

06 мая 2017 г. 14:00
Источник: Корреспондент
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Министр информационной политики Юрий Стець сообщил в эфире 112 Украина, что в США построили и передали в Луганскую область телебашню для информационной безопасности Украины.

"Есть определенная программа поддержки, касающаяся информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телевышка в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта вышка построена в США, перевезена в Украину, и сейчас там ее устанавливают", − инфомировал Стець.

Он также отметил, что финансовую и техническую помощь в сфере информационной безопасности Украине оказывают ряд стран, в частности, США, Британия и такая структура, как НАТО.

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