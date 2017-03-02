Студентам из ОРДЛО предоставили льготы на обучение в украинских вузах

Президент Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет льготы при получении образования для молодых людей, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии столкновения.

Поддержка этих категорий предусматривает полную или частичную оплату обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях, сообщает пресс-служба президента.

"Предполагается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и будет способствовать ее социальной адаптации", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, которые остались в Крыму и на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.