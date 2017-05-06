Тела погибших в районе Светлодарской дуги военных вернули на подконтрольную Украине территорию

Тела погибших в районе Светлодарской дуги украинских военнослужащих вернули на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В рамках гуманитарного проекта «ЭВАКУАЦИЯ 200», на подконтрольную Украины территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги", - говорится в сообщении. Также сообщается, что боевики оттягивали процесс передачи тел.

"Процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников. Представители ОРДЛО постоянно меняли время передачи, и только на 5 день тела погибших военнослужащих удалось вернуть", - сообщает штаб АТО.