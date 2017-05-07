Террористы атаковали опорные пункты сил АТО: в ВСУ озвучили потери

Пятеро украинских военных за минувшие сутки получили ранения в зоне АТО.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

За минувшие сутки враг 45 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.

"На донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, танка и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам рядом Авдеевки. Огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров противник накрывал защитников Луганского, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого", - говорится в сообщении.

Также огонь велся по Пескам, близ шахты "Бутовка", Майорска, Каменки и Зайцево.

"На приморском направлении, 120-миллиметровые минометы, вооружения БМП и БТР, стрелковое оружие враг применял по позициям близ Широкино. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам вблизи Павлополя, а из вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия бил по позициям возле Водяного. С минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам Красногоровки и Марьинки", - добавили в штабе.

На луганском направлении, из минометов калибра 120-мм, вооружение БМП, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского.

Под обстрел попадали опорные пункты в районе Троицкого и Станицы Луганской.