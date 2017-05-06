Трамп одобрил выделение Украине помощи в размере 560 миллионов

06 мая 2017 г. 12:29
Источник: Сегодня
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Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о бюджете на 2017-й фискальный год.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандрес, выступая перед журналистами на очередном брифинге, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

Расходы США до 30 сентября составят 1,2 триллиона долларов. Подписан Трампом законопроект поможет предотвратить приостановку работы американского правительства, которое началось в полночь.

Бюджет объемом 1,2 триллиона долларов предусматривает увеличение военных расходов на 19,9 миллиарда долларов, по сравнению с финансовым годом 2016. Но это все равно меньше, чем предлагал президент Дональд Трамп.

Законопроект не предусматривает выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой. 1,5 млрд долларов, которые передались на этот проект, пойдут на развитие технологий и ремонт существующего ограждения на границе и составляют лишь половину суммы, которую предлагал Трамп.

В Посольстве Украины в США завили, что документ предусматривает 560 млн долларов на помощь Украине. в Частности, на военной и безопасности помощи Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) выделят не менее 238 млн долларов.

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