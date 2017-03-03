Украина готова к серьезным компромиссам для освобождения заложников, - Геращенко

Украина готова к серьезным компромиссам в вопросе освобождения заложников на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко по итогам встречи с вице-спикером израильского Кнессета Талей Плосков.

Геращенко отметила, что стороны обсудили опыт Израиля в постконфликтном восстановлении и освобождении заложников.

"Знаменитая история, когда Израиль освободил своего военного, передав за него около 1000 пленников, так вот, переговоры об этом освобождении длились почти 3 года, шли очень непросто. Я еще раз подчеркнула, что Украина готова к серьезным компромиссам в вопросе освобождения заложников", - подчеркнула Геращенко.