 

Украина готова к серьезным компромиссам для освобождения заложников, - Геращенко

03 марта 2017 г. 16:57
Источник: РБК-Украина
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Украина готова к серьезным компромиссам в вопросе освобождения заложников на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко по итогам встречи с вице-спикером израильского Кнессета Талей Плосков.

Геращенко отметила, что стороны обсудили опыт Израиля в постконфликтном восстановлении и освобождении заложников.

"Знаменитая история, когда Израиль освободил своего военного, передав за него около 1000 пленников, так вот, переговоры об этом освобождении длились почти 3 года, шли очень непросто. Я еще раз подчеркнула, что Украина готова к серьезным компромиссам в вопросе освобождения заложников", - подчеркнула Геращенко.

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