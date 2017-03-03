Украина остается в десятке самых бедных стран мира, - рейтинг Bloomberg

Украина занимает 7 место с прогнозированным индексом 19 в рейтинге самых бедных стран мира по версии издания Bloomberg.

"Если 2016 год был годом политических потрясений, в этом году может быть, когда мы видим, как они будут влиять на мировую экономику", - сообщает Bloomberg.

Первые три места в рейтинге занимают Венесуэла, Южная Африка и Аргентина. "Уже третий год подряд экономические и политические проблемы Венесуэлы делают ее самой бедной в рейтинге. Наименее бедной страной стал Таиланд - во многом благодаря своему уникальному способу расчета занятости", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в прошлом году Украина была на третьем месте в рейтинге с индексом 24,4.