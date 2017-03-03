Украина прекратит все контакты с захваченными в Донбассе предприятиями – МинВОТ

Субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.

Все контакты с украинской стороны с захваченными предприятиями на оккупированной боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" территории, будут прекращены, заявил министр по делам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.

"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент, будут прекращены", - сказал Черныш. Он также отметил, что субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.

Ранее лидер террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "внешнее управление" введено почти на 40 предприятиях ОРДО с украинской юрисдикцией.

СБУ опубликовала запись перехваченного разговора главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко с гражданином России, в котором обсуждается дальнейшая судьба захваченных предприятий. Разговор доказывает, что большинство активов российские кураторы планируют передать Сергею Курченко, который сбежал на Россию.

