Украина вошла в тройку мировых производителей гречки

Отечественные производители полностью удовлетворяют потребности украинцев в гречневой крупе.

На мировом рынке Украина вошла в тройку крупнейших производителей гречки, уступив только России и Китаю, сообщает Landlord.

Кроме того, отечественные производители полностью удовлетворяют внутренний спрос на крупу. Доля украинской продукции в 2012-2016 годах на внутреннем рынке составляла более 99%, а доля импорта - 0,5-0,9%. При этом украинцы ежегодно потребляют от 155 тыс. т до 180 тыс. т гречки.

Однако в последние годы предложение на крупу на рынке падает. Так, в 2016 году производство гречки сократилось на 20%, в основном по причине низкой рентабельности и девальвации национальной валюты.

При этом у сельхозпроизводителей вырос интерес к рису.

В связи с аннексией Крыма, в 2014-2015 годах существенно сократились объемы производства риса. На полуострове остались основные производственные мощности - поля и заводы. Тем ни менее, в 2016 году отечественный рынок риса вырос на 54%. Увеличение объемов произошло из-за увеличения посевных площадей в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В 2016 году Украина заняла четвертое место в мире среди экспортеров гороха. С Украины было экспортировано 358 тыс. т гороха, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в 2016/17 маркетинговом году Украина в сравнении с предыдущим периодом увеличила экспорт сахара в 33 раза до 344 тыс. т.

Также в 2016 году Украина сохранила 11 место в рейтинге мировых экспортеров вооружений. Объем экспорта основных видов вооружений Украины в 2016 году составил $ 528 млн

