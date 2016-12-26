Украинские черноземы стали хуже европейских - ученый

Содержание питательных веществ в украинских черноземах уже вдвое ниже, чем в землях Западной Европы, где более 150 лет продолжается эра химизации. Об этом сообщил директор ННЦ Институт почвоведения и агрохимии имени Соколовского Святослав Балюк, информирует журнал Пропозиція.

Он подчеркнул, что за последние 130 лет черноземы в Украине потеряли 30-40% гумуса, поэтому уже перешли в разряд почв со средним плодородием. К тому же, из 26 миллионов гектар украинских черноземов не менее 15 миллионов находятся в деградированном состоянии.

Балюк считает, что необходимо создать госслужбу по охране почв, аналогично такой, как действует в США. Ведомство должно взять на себя полную ответственность за состояние земельных ресурсов, убежден эксперт.