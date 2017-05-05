Украинского заключенного после попытки самоубийства незаконно перевезли из Крыма в РФ

Крымского заключенного Андрея Лугина, который требовал перемещения его на территорию материковой Украины и в знак протеста пытался убить себя, после сложной операции вывезли из Крыма в Россию.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"После того, как Андрей Лугин попытался совершить самоубийство, перерезав себе горло, его прооперировали в Симферопольской городской больницы № 6. Там он находился с 26 апреля по 2 мая. После этого его выписали из больницы и направили в медсанчасть Симферопольского СИЗО для дальнейшего наблюдения медиками", - сообщили правозащитники.

По информации супруги заключенного, Ирины Лугиной, 5 мая её мужу должны были снять операционные швы, однако уже 3 мая его переместили из Крыма в Россию без медицинского сопровождения.

Официально Ирине Лугиной не сообщили, где находится ее супруг, но она предполагает, что его вывезли в Краснодарский край, а оттуда этапируют в Мордовскую колонию.

26 апреля крымчанин Андрей Лугин, находясь в СИЗО Симферополя, попытался перерезать себе горло в знак протеста против своего перемещения на территорию Республики Мордовия и отсутствия должного лечения.

Андрей Лугин, гражданин Украины, был осужден по уголовному делу и приговорен к пожизненному лишению свободы еще до оккупации Крыма. Несколько лет он отбывал наказание в Крыму, после чего был незаконно перемещен с временно оккупированной территории Крыма в колонию Мордовии (РФ), а в январе 2017 года был возвращен в Крым. По информации жены Лугина, условия содержания в российских колониях угрожают жизни и здоровью ее мужа, страдающего редким заболеванием. Зная, что его 26 апреля 2017 года вновь отправят в российскую колонию, крымчанин 24 апреля объявил в знак протеста голодовку. Вместе с Лугиным голодовку объявил также Юрий Михайлов, осужденный по этому же делу и уже вывезенный в РФ. Жены обоих заключенных утверждают, что российского гражданства осужденные не принимали и паспортов РФ у них нет. Лугин и Михайлов собираются обжаловать свое незаконное этапирование в РФ, а также намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Перемещение жителей Крыма с полуострова на территорию РФ для отбывания наказания является нарушением части 1 статьи 49 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.