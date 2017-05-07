В чернобыльской зоне отчуждения полиция задержала две группы сталкеров

В городе Чернобыле в зоне отчуждения сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) задержали две группы туристов-экстремалов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области

"Во время патрулирования сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили в г. Чернобыль двух жителей столицы 23 и 24 лет. В отселенном г. Припять задержали трех одесситок - 27, 28 и 29 лет и 36-летнего киевлянина. Все они вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.