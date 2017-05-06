В дни памяти полиция Донецкой области усилит проверки на блокпостах и вокзалах

06 мая 2017 г. 11:50
Источник: 112.ua
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8-9 мая на улицы городов и поселков Донецкой области выйдет 550 нарядов полицейских, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Донецкой области.

"Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях", - проинформировали в полиции.

В дни примирения и памяти максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции – всего около 660 правоохранителей, говорится в сообщении.

В областном главке полиции создан оперативный штаб. Сюда будет поступать вся информация с мест и происходить координация задействованных нарядов.

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