В Европе и США разоблачена сеть педофилов, задержаны около 900 человек

06 мая 2017 г. 15:30
Источник: РБК-Украина
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В ряде европейских стран и Соединенных Штатах Америки следователи задержали сотни предполагаемых педофилов. Сообщение об этом представители Европола и ФБР обнародовали 5 мая, передает DW.

По данным следователей, расследование длится уже больше двух лет и пока не завершено.

"Число задержанных подозреваемых составляет около 900 человек, из них на европейские страны приходится около 370. Среди фигурантов дела - несколько десятков вероятных производителей детской порнографии. В то же время следователям также удалось идентифицировать или спасти в целом 296 жертв педофилов. До сих пор расследование проводилось тайно", - говорится в сообщении.

Указано, что задержанные общались на закрытом интернет-форуме, где обменивались детскими порноматериалами. Сама платформа находилась в так называемой Darknet - скрытой сети. Создатель и администратор сети Playpen Стивен Чейс несколько дней назад был приговорен американским судом к 30 годам тюремного заключения. После его ареста в декабре 2014 года было начато расследование в отношении участников частной сети.

Также специалисты ФБР установили хакерское программное обеспечение, чтобы получить доступ к сайту и серверам сети Playpen. В результате полицейским удалось выйти на посетителей сайта и получить доступ к их компьютерам. Всего следователи проникли более чем в тысячу компьютеров и идентифицировали их пользователей. Впрочем, такие действия правоохранителей в ходе следствия вызвали критику со стороны экспертов по защите данных. Также есть сообщения, что начало расследования базировалось на одном-единственном решении.

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