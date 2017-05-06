В ФСБ прокомментировали попытку захвата украинского катера

06 мая 2017 г. 15:50
Источник: 112.ua
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В так называемом "Пограничном управления ФСБ в Республике Крым" прокомментировали попытку захвата украинского спасательного катера. Заявили, что судно вело фото и видеосъемку судов. Его вход в "российские территориальные воды" у берегов оккупированного Крыма пресекли "пограничники".

Об этом сообщило агентство "РИА Новости", со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по региону.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 23 апреля, тогда как по данным Министерства инфраструктуры – 24 апреля.

Выйдя в радиоэфир, командир сторожевого катера уведомил украинского капитана, что дальнейшее движение указанным курсом приведет к нарушению российской государственной границы. В ответ капитан катера заявил, что не нарушал границу и уже уходит курсом на порт Скадовск, говорится в сообщении "РИА Новости": "Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении".

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