В Германию прибыла украинская военная техника

В Германию доставили технику танкового взвода Вооруженных Сил Украины, который принимает участие в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Отмечается, что отечественным Т-64 будут противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на "Леопард 2", а также американские "Абрамси" и французские "Леклерки".

Вооруженные Силы Украины будет представлять взвод 14 отдельной механизированной бригады из города Владимир-Волынский, который в прошлом году стал победителем танковых соревнований на внутренней арене. Сейчас идет подготовительный этап, во время которого пройдет рекогносцировка огневых участков полигона Графенвир и пристрелка пушек.

Официальная церемония открытия соревнований состоится в воскресенье, 7 мая.