В Харькове арестовали руководителя госпредприятия и его подчиненного за взятку

Киевский районный суд г.Харькова избрал меру пресечения в виде держания под стражей для заместителя руководителя и начальника отдела одного из госпредприятий, которых накануне задержали во время получения 37 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд определил сумму залога в размере 960 тыс. грн. для каждого. Обоих мужчин отстранили от работы.

Должностным лицам объявлено о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Максимальное наказание по ней – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.