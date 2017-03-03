 

В Харькове арестовали руководителя госпредприятия и его подчиненного за взятку

03 марта 2017 г. 10:35
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Киевский районный суд г.Харькова избрал меру пресечения в виде держания под стражей для заместителя руководителя и начальника отдела одного из госпредприятий, которых накануне задержали во время получения 37 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд определил сумму залога в размере 960 тыс. грн. для каждого. Обоих мужчин отстранили от работы.

Должностным лицам объявлено о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Максимальное наказание по ней – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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