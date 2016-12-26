В Харькове квартирант убил хозяина жилья

Московский районный суд г.Харькова по требованию Харьковской местной прокуратуры №4 признал виновным 52-летнего мужчину, который жестоко убил хозяина квартиры, в которой снимал комнату, по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчина, на момент убийства, уже находился в розыске за мошенничество.

По данным следствия, мужчина задолжал своему товарищу денег за аренду комнаты. Во время выяснения отношений, квартирант взял топор и обухом ударил товарища по голове. После того, как жертва упала, мужчина продолжил ее добивать. И уже в мертвое тело воткнул нож в грудь.

Мужчина сбежал, но его задержали правоохранители.

Суд назначил квартиранту 10 лет лишения свободы.