В Харькове мужчина украл из квартиры сейф

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26 декабря 2016 г. 10:39
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Информация о краже поступила от владельца квартиры. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого – ранее судимого за имущественные преступления.

Установлено, что мужчина разбил окно молотком и залез в квартиру. Оттуда он вынес металлический сейф с деньгами и электрический инструмент.

По данному факту следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Подозреваемый находятся под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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