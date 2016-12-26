В Харькове мужчина украл из квартиры сейф

Информация о краже поступила от владельца квартиры. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого – ранее судимого за имущественные преступления.

Установлено, что мужчина разбил окно молотком и залез в квартиру. Оттуда он вынес металлический сейф с деньгами и электрический инструмент.

По данному факту следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Подозреваемый находятся под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 6 лет лишения свободы.