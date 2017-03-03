 

В Харькове насильник-рецидивист напал на несовершеннолетнюю

03 марта 2017 г. 10:42
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Харьковская местная прокуратура №5 направила в Коминтерновский районный суд г.Харькова обвинительный акт по факту попытки насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом и нанесение умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч.1 ст.122, ч.3 ст.15, ч.2 ст.153 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в начале 2017 года вечером, 37-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, подошел к группе молодых людей, среди которых была несовершеннолетняя ученица одного из техникумов Харькова. Рецидивист заставил ее пойти с ним в магазин. По дороге он насильно затащил девушку в гаражи, ударил, стал угрожать ножом и заставлять удовлетворить его половую страсть. Однако 16-летней девушке удалось вырваться. После она обратилась в полицию.

За две недели до этого случая мужчине объявили о подозрении в нанесении другому человеку умышленного телесного повреждения средней тяжести при помощи ножа.
Максимальное наказание предусматривает 7 лет лишения свободы.

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