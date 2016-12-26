В Харькове охранник возле автосалона напал на съемочную группу

Как сообщалось ранее, возле автосалона по ул.Шевченко взорвали гранату.

Журналисты АТН подъехали к салону и снимали внешние планы здания. К ним подошел неизвестный и спросил, что снимают. Журналисты представились и объяснили, что у них есть редакционное задание. Тогда неизвестный (как оказалось позже, охранник одного из посетителей автосалона) нанес оператору удар головой в лицо, схватил камеру и ушел в здание автосервиса.

После камеру вернули, но на ней были повреждения. После проверки оказалось, что сломана микрофонная база.

В результате конфликта у оператора ссадины и легкое сотрясение. На место выехала полиция.

Руководство салона уже принесло свои извинения за инцидент