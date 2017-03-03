В Харькове снова ограбили фирму по выдаче кредитов

2 марта около 19:50 в Холодногорский ОП 22-летняя девушка обратилась с заявлением об ограблении фирмы, в которой она работает. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На ул.Рождественскую выехала СОГ. Установлено, что в здание зашел неизвестный, угрожал ножом, забрал 358 гривен и золотые украшения заявительницы.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции принимают все необходимые меры для задержания злоумышленника.