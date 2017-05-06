В Харьковской области дети съели яд, думая что это конфеты

5 мая в 19:05 в дежурную часть Нововодолажского отдела полиции поступило сообщение от врача Нововодолажской ЦРБ о доставке в учреждение четырех детей, в возрасте от 5 до 7 лет, с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Девочки, две сестры и их подруги, находились во дворе дома. На подоконнике самая младшая девочка нашла гранулы яда против вредителя медведки, приняла их за конфеты и "угостила" других. Родители в это время были на огороде. Когда старшая сестра увидела, что дети съели яд, она позвала взрослых.

В настоящее время решается вопрос о квалификации данного события согласно действующего законодательства.

Сейчас дети находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

