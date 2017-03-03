В Харьковской области двое рыбаков провалились под лед

2 марта в 17:20 спасатели получили информацию о том, что возле моста через Червонооскольское водохранилище в с.Гороховатка Боровского района на льду тонут 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели прибыли на место и при помощи спасательной веревки, жилетов, спасательного круга и лестницы-палки спустились на лед и достали рыбаков на поверхность льда. Передвигаться мужчины самостоятельно не могли и плохо себя чувствовали. На берег их вытащили при помощи спасательной веревки.

В 18:15 потерпевших госпитализировали с диагнозом переохлаждение.