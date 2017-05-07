В Харьковской области пьяный мужчина пытался угнать мотороллер

07 мая 2017 г. 11:23
157 просмотров

Злоумышленник был задержан благодаря соседу пострадавшего, сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.

6 мая в 00:45 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от мужчины о том, что какой-то неизвестный пытается завладеть мотороллером его соседа. Когда правоохранители прибыли на место, увидели злоумышленника, которого удерживал до приезда полиции заявитель.

Как пояснил 49-летний подозреваемый, он просто хотел покататься на чужом транспорте. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Вещественное доказательство возвращено владельцу.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.