В Харьковской области пьяный мужчина пытался угнать мотороллер

Злоумышленник был задержан благодаря соседу пострадавшего, сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.

6 мая в 00:45 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от мужчины о том, что какой-то неизвестный пытается завладеть мотороллером его соседа. Когда правоохранители прибыли на место, увидели злоумышленника, которого удерживал до приезда полиции заявитель.

Как пояснил 49-летний подозреваемый, он просто хотел покататься на чужом транспорте. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Вещественное доказательство возвращено владельцу.