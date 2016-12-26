 

В Карпатах во время восхождения на Говерлу потерялся турист

26 декабря 2016 г. 12:20
Источник: Украинские новости
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В Ивано-Франковской области 25 декабря в районе горы Говерлы на территории Яремчанского городского совета потерялся турист. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о потере туриста поступило в 22:07 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС в Ивано-Франковской области.

"Тридцатилетний житель города Черновцы 25 декабря около 15:00, совершая восхождение на Говерлу из села Лазещина Закарпатской области, потерял ориентировку и заблудился. Спасатели поисково-спасательного отделения села Лазещина при обследовании участка территории, указанной заявителем в телефонном режиме, пропавшего туриста не нашли", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия направлено 6 Ворохтянских горных спасателей.

Сейчас поиски заблудившегося туриста продолжаются.

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