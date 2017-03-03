В Конгрессе США пересмотрят программы рабочих виз, которыми пользуются украинские программисты

Группа американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партии внесла в Палату представителей законопроект о реформировании программы рабочих виз H-1B и L-1 с целью защиты прав американских высококвалифицированных специалистов , которые вынуждены конкурировать за рабочие места в американских компаниях с иностранцами.

Как сообщает "Голос Америки", рабочие визы H-1B та L-1 предоставляют американским и международным работодателям, работающим в США, возможность нанимать на работу непосредственно в США иностранных сотрудников.

Подчеркивается, что по данным визам в США прибывают, кроме прочих, значительное количество профессионалов IT сектора, включая украинских программистов. Инициатива американских работодателей нацелена исправить ситуацию, при которой американские компании за меньшие деньги нанимают при помощи визовых программ иностранных специалистов, оставляя без трудоустройства американских граждан. "Тут в США мы имеем квалифицированных профессионалов в области высоких технологий. Многие из них не имеют работы и обременены долгами за полученное образование. Некоторые бизнесы злоупотребляют визовыми программами, приглашая в страны и эксплуатируя иностранных сотрудников, и таким образом наносят удар по нашей рабочей силе ради обогащения. Злоупотребление визовыми программами ради получения дешевой рабочей силы бьет по американскому среднему классу и с этим нельзя больше мириться", – прокомментировал конгрессмен-демократ Билл Паскрелл.

Указывается, что законопроект, уже получивший поддержку ряда влиятельных профсоюзных организаций, предусматривает обязательство работодателей приложить необходимые усилия для приема на работу американских граждан, прежде, чем приглашать иностранных сотрудников, а также запрет работодателям менять американских сотрудников на сотрудников, прибывших в США по визам H-1B и L-1, либо предоставлять собственникам виз преференции при приеме на работу. Компаниям запретят нанимать собственников виз, если они имеют более 50 сотрудников, более 50% из которых являются собственниками виз. Изменения также коснутся требований по оплате труда собственникам виз H-1B, в то время как собственникам виз L-1 будут установлены.