 

В Конгрессе США предлагают выделить Украине 150 млн на военные нужды

03 марта 2017 г. 10:26
Источник: Украинская правда
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Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил проект оборонного бюджета страны, в котором предлагается выделить $150 млн на поддержку вооруженных сил Украины.

Отмечается, что деньги должны пойти на подготовку кадров, оборудование, летальное оружие оборонительного характера, материально-техническое обеспечение, расходные материалы и услуги.

Отдельно подчеркивается, что эти средства не могут быть потрачены на поставки систем ПЗРК Киеву.
Данный законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей конгресса США. Затем его должен одобрить президент США.

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