В Конгрессе США предлагают выделить Украине 150 млн на военные нужды

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил проект оборонного бюджета страны, в котором предлагается выделить $150 млн на поддержку вооруженных сил Украины.

Отмечается, что деньги должны пойти на подготовку кадров, оборудование, летальное оружие оборонительного характера, материально-техническое обеспечение, расходные материалы и услуги.

Отдельно подчеркивается, что эти средства не могут быть потрачены на поставки систем ПЗРК Киеву.

Данный законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей конгресса США. Затем его должен одобрить президент США.