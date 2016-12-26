В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали три вокзала

В российской столице - Москве эвакуировали три вокзала - Ярославский, Казанский и Ленинградский. Все три вокзала находятся на одной площади - Комсомольской. Пассажиропоток каждого - тысячи человек в час. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

В то же время там заявили, что не владеют информацией о причинах проведения эвакуации. Однако собеседники агентств "Москва" и "ТАСС" в правоохранительных органах Москвы сообщили, что специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва на вокзалах после анонимного звонка о бомбе. Сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы поступило в понедельник днем в полицию от неизвестного по телефону.

"С целью безопасности из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация людей. Кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя", - сказал собеседник ТАСС.

На Комсомольскую площадь приехала полиция, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.