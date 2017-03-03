В Нацбанке ожидают снижения инфляции

В текущем году ожидается инфляция на уровне 8% плюс-минус 2%. А в 2018-м - на уровне 6% плюс-минус 2%. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов текущего года под действием эффекта базы сравнения и вернется к однозначному уровню только в четвертом квартале.

Нацбанк отметил, что экономика Украины продолжает восстанавливаться, что стимулирует рост спроса на рабочую силу.

Под влиянием этого фактора, а также вследствие повышения минимальной заработной платы реальная заработная плата в январе выросла на 21,4% в годовом измерении. Это создает предпосылки для возобновления давления на цены со стороны потребительского спроса.

Инфляция в январе ускорилась до 12,6% в годовом измерении в результате роста производственных затрат после повышения зарплат и роста сырьевых цен на мировых рынках, а также девальвации гривны в конце 2016 – начале 2017 года. В феврале инфляция продолжила ожидаемо ускоряться преимущественно в результате эффекта базы сравнения.