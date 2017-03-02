В некоторых районах временно прекращено водоснабжение В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 2 марта, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Героев Труда, 12 (п. №11, стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Мало-Панасовской, 22/24 (п. №1, стояк), воду включат до 17:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 59 (п. №3), 67 (п. №1), (п. №10, стояк), ул. Новгородской, 4-а (п. №4, стояк), ул. Шекспира, 9 (п. №2), подачу воды планируют возобновить до 17:00.