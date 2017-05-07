В Одессе на Дерибасовской 50 человек ночью устроили массовую потасовку

07 мая 2017 г. 14:14
Источник: РБК-Украина
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В Одессе на улице Дерибасовской во время ночной ярмарки 50 человек ночью устроили потасовку. Об этом сообщает одесский телеканал "Первый городской".

"По словам очевидцев, 7 мая около часа ночи на Ярмарке на Дерибасовской один из отдыхающих бросил стул в парня кавказкой национальности, из-за чего начался конфликт. Массовую драку пресекла охрана. Позже на место приехали полицейские, которые задержали зачинщиков. В общей сложности, в конфликте участвовали около 50 человек", - отмечают в сообщении. 

Также сообщается, что несколько участников все же устроили драку - пару человек были замечены с разбитыми лицами.  Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: 

Конфликт на Дерибасовской

Охранники уводят дебошира

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