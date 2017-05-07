В оккупированном Донецке жестоко убит 15-летний подросток

В оккупированном Донецке жестоко убит подросток. Его тело найдено неподалеку от реки Кальмиус.

Жители оккупированного Донецка говорят, что убитому около 15 лет. Тело парня нашли вчера во второй половине дня в районе между городским Дворцом детского творчества и зданием Центральной научно-технической библиотеки в Калининском районе.

"Около 16.00 был оцеплен проезд между ЦНТБ и Дворцом пионеров - были полицаи, "скорая", ритуальная служба. Нашли труп 15-летнего пацана на заброшенной стройке. Множественные ножевые ранения", - сообщили жители Донецка.

Они также рассказали, что на велодорожке, которая идет вдоль Кальмиусского водохранилища, была обнаружена лужа крови. Дончане предполагают, что тело подростка преступники хотели утопить, либо же он сам полз в людное место, пытаясь найти помощь - на велодорожке обычно собираются и катаются любители скейтбординга.

Никаких официальных сообщений по этому трагическому поводу так называемая "полиция ДНР" не предоставила.

Источник: http://censor.net.ua/n439064